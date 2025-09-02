Yanukoviç niyə Putinin təlimatıyla hərəkət edir? - Açıqlama

Yanukoviç niyə Putinin təlimatıyla hərəkət edir? -
15:13 2 Sentyabr 2025
221 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Ukraynanın qaçaq keçmiş prezidenti Viktor Yanukoviçin uzun fasilədən sonra yayımladığı videomüraciət Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin tapşırığı ilə həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Elxan Şahinoğlu səsləndirib. Onun sözlərinə görə, Yanukoviç dövlət başçısı olduğu illərdə Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyünü dəstəkləsə də, NATO-ya üzvlüyün fəlakətə gətirib çıxaracağını bildirmişdi.

“Eyni sözləri Kreml rəhbəri də Çində Slovakiya baş naziri Robert Fitso ilə görüşdə səsləndirdi: “Rusiya heç vaxt Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyünə qarşı çıxmayıb. NATO-ya gəlincə, bu başqa məsələdir, burada söhbət Rusiyanın təhlükəsizliyindən gedir,” – deyə Elxan Şahinoğlu vurğulayıb.

Politoloqun fikrincə, Putin həm özünün, həm də Yanukoviçin açıqlamaları ilə Qərbə mesaj göndərmək istəyir ki, guya Rusiya Ukraynanın Avropa qurumlarından birinə üzvlüyünü əngəlləməyəcək. Halbuki, Ukraynada ikinci Maydan hərəkatı məhz Putinin Yanukoviçə təzyiq edərək onun Avropa İttifaqı ilə assosiativ saziş imzalamaqdan imtina etməsi ilə başlamışdı.

“Putin illər sonra verdiyi açıqlama ilə Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyü məsələsində güzəştə hazır olduğunu göstərməyə çalışır. Amma məsələ ondadır ki, Avropa İttifaqı Ukraynaya siyasi, iqtisadi və qismən hərbi dəstək versə də, hələlik bu ölkəni təşkilata üzv qəbul etməyə hazır deyil. Putin də bunu bildiyindən topu onların meydanına atır,” – Şahinoğlu əlavə edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Putin Çində İlham Əliyevlə görüşdən niyə yayındı?

Putin Çində İlham Əliyevlə görüşdən niyə yayındı?

02 Sentyabr 2025 16:45
Rusiyadan Azərbaycana qarşı kütləvi informasiya kampaniyasına start verilib -

Rusiyadan Azərbaycana qarşı kütləvi informasiya kampaniyasına start verilib - Bəyanat

02 Sentyabr 2025 12:51
İlham Əliyev Mo Dinqqı ilə görüşdü

İlham Əliyev Mo Dinqqı ilə görüşdü

02 Sentyabr 2025 11:57
Paşinyan zala niyə Azərbaycan musiqisinin sədaları altında daxil oldu?

Paşinyan zala niyə Azərbaycan musiqisinin sədaları altında daxil oldu?

01 Sentyabr 2025 20:17
Mehriban Əliyeva Çində liderlərin xanımları ilə birgə gəzintidə iştirak etdi

Mehriban Əliyeva Çində liderlərin xanımları ilə birgə gəzintidə iştirak etdi

01 Sentyabr 2025 20:09
Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

01 Sentyabr 2025 19:25
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İrəvanın mərkəzində partlayış baş verdi

02 Sentyabr 2025 17:13

Sentyabrın 3-də qaz kəsiləcək -

02 Sentyabr 2025 16:55

Putin Çində İlham Əliyevlə görüşdən niyə yayındı?

02 Sentyabr 2025 16:45

Şahbaz Şərifi Rusiyaya səfərə dəvət etdi

02 Sentyabr 2025 16:41

Bölgələrin gündəmini işıqlandıran yeni layihə:

02 Sentyabr 2025 16:28

Qondarma rejimin “XİN” binasının yerində bu qurum yerləşəcək -

02 Sentyabr 2025 16:13

Digahda bir nəfər süni göldə batdı

02 Sentyabr 2025 15:47

Azərbaycanlı müğənni dinini dəyişdi

02 Sentyabr 2025 15:30

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirildi

02 Sentyabr 2025 15:13

Yanukoviç niyə Putinin təlimatıyla hərəkət edir? -

02 Sentyabr 2025 15:13