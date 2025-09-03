Paşinyan Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

Paşinyan Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq etdi
12:30 3 Sentyabr 2025
157 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan komanda üzvlərinə Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İravunk” qəzeti məlumat yayıb.

“Hakimiyyətdəki mənbələrimizə görə, Paşinyan parlamentin payız sessiyası öncəsi hakim “Vətəndaş Müqaviləsi” Partiyası fraksiyasının rəhbəri Hayk Konjoryan vasitəsilə deputatlara yeni göstərişlər verib: az danışın, çox işləyin. Həmçinin baş nazir xüsusi xəbərdarlıq edib ki, hamı bir daha Rusiya mövzularında danışmamalıdır”, - nəşr bildirib.

Mənbə qeyd edib ki, Paşinyan həmçinin bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin haqqında danışmamaq, parlamentin vitse-spikeri, Türkiyə üzrə xüsusi nümayəndə Ruben Rubinyanın göstərişlərinə diqqətlə qulaq asmaq göstərişi verib: “İki yeni deputatı isə bir daha ağızlarını açmamağa çağırıb”.

Xatırladaq ki, Ermənistan baş naziri avqustun 31-də Çində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Hakim komandaya edilən xəbərdarlığın bundan sonra gəlməsi diqqət çəkib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Putin Hakan Fidanla görüşdü

Putin Hakan Fidanla görüşdü

03 Sentyabr 2025 13:01
Putin Çində Kim Çen Inla görüşdü

Putin Çində Kim Çen Inla görüşdü

03 Sentyabr 2025 10:32
Tramp yenə Rusiyanı hədələdi

Tramp yenə Rusiyanı hədələdi

03 Sentyabr 2025 09:13
Kim Çen In ilk dəfə səfərə qızı ilə getdi

Kim Çen In ilk dəfə səfərə qızı ilə getdi

03 Sentyabr 2025 08:25
​İsrail Qəzzada quru əməliyyatına başladı

​İsrail Qəzzada quru əməliyyatına başladı

03 Sentyabr 2025 00:17
Bu ölkədə faciə baş verdi -

Bu ölkədə faciə baş verdi - Mindən çox ölü var

02 Sentyabr 2025 23:45
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Poliklinikalarda yaranan sıxlığın səbəbi məlum oldu

03 Sentyabr 2025 13:27

Müğənni Xankəndidə həbs edildi -

03 Sentyabr 2025 13:10

Putin Hakan Fidanla görüşdü

03 Sentyabr 2025 13:01

Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 12:55

Bu kolleclərə yeni direktor müavinləri təyin olundu

03 Sentyabr 2025 12:46

Emil Vahabova vəzifə verildi

03 Sentyabr 2025 12:38

Paşinyan Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

03 Sentyabr 2025 12:30

İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlandı

03 Sentyabr 2025 12:16

İlham Əliyev San-Marinonun regent kapitanlarını təbrik etdi

03 Sentyabr 2025 12:01

Razia İsayeva rektor təyin edildi

03 Sentyabr 2025 11:52