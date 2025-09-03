​"Fənərbaxça"dan qovulandan sonra iştahı artıb - Fantastik məbləğ istəyir

​"Fənərbaxça"dan qovulandan sonra iştahı artıb -
16:43 3 Sentyabr 2025
111 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Fənərbaxça"dan ayrılan Joze Mourinyo artıq yeni klublarla danışıqlar həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı məşqçinin rus klubları ilə danışıqlar apardığı irəli sürülüb. İddialara görə, Joze Mourinyo vasitəçilər vasitəsilə görüşdüyü klublardan ciddi maaş tələb etməkdən çəkinməyib və o Rusiyada işləməyə razılıq verib. Mourinyonun özü və köməkçiləri üçün minimum iki illik müqavilə və illik 20 milyon avro maaş istədiyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasında "Fənərbaxça" “Benfika”ya məğlub olaraq mübarizəni dayandırandan sonra Joze Mourinyo istefaya göndərilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Nəhənglər ulduz futbolçu üçün savaşır

Nəhənglər ulduz futbolçu üçün savaşır

03 Sentyabr 2025 15:43
Mourinyonun yerinə o gəlir -

Mourinyonun yerinə o gəlir - Razılıq əldə edildi

03 Sentyabr 2025 14:59
Azərbaycanın U-19 millisi İslandiya ilə qarşılaşacaq

Azərbaycanın U-19 millisi İslandiya ilə qarşılaşacaq

03 Sentyabr 2025 14:16
"Neftçi"nin futbolçusu üç oyunluq cəza aldı

"Neftçi"nin futbolçusu üç oyunluq cəza aldı

03 Sentyabr 2025 13:38
İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlandı

İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlandı

03 Sentyabr 2025 12:16
Xavi Avropa nəhəngini çalışdıra bilər

Xavi Avropa nəhəngini çalışdıra bilər

03 Sentyabr 2025 09:42
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sahibə Qafqarova Əhməd Metani ilə görüşdü

03 Sentyabr 2025 17:20

Ermənistan separatçılara qarşı niyə addım atmır? -

03 Sentyabr 2025 17:07

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı -

03 Sentyabr 2025 17:02

Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

03 Sentyabr 2025 16:44

​"Fənərbaxça"dan qovulandan sonra iştahı artıb -

03 Sentyabr 2025 16:43

Sentyabrın 4-dən hava kəskin dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 16:28

Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

03 Sentyabr 2025 16:27

Ötən ay dəmiryolu ilə sərnişindaşımalar artıb

03 Sentyabr 2025 16:16

Mina yayı bahalı klipi ilə yekunlaşdırdı -

03 Sentyabr 2025 16:10

​Bakı ICPC 2025:

03 Sentyabr 2025 16:02