​"Qarabağ"ın Çempionlar Liqası üçün heyəti açıqlandı

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlar üçün UEFA-ya təqdim etdiyi iştirak ərizəsi açıqlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 25 futbolçunun adı yer alıb.
Ağdam təmsilçisi yayda heyətinə qatdığı Joni Montieli və Aleksey İsayev UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyunları üçün iştirak ərizəsinə daxil etməyib.
Qapıçılar: 1. Şahrudin Məhəmmədəliyev, 99. Mateus Koxalski, 97. Fabiyan Buntiç
Müdafiəçilər: 2. Mateus Silva, 55. Bədavi Hüseynov, 30. Abbas Hüseynov, 44. Elvin Cəfərquliyev, 18. Dani Bolt, 81. Kevin Medina, 3. Sami Mmaee, 13. Bəhlul Mustafazadə
Yarımmüdafiəçilər: 27. Toral Bayramov, 20. Kadi Borges, 35. Pedro Bikalyo, 8. Marko Yankoviç, 6. Kris Kuaku, 15. Leandro Andrade, 10. Abdullah Zubir, 21. Aleksey Kaşuk, 32. Hikmət Cəbrayılzadə
Hücumçular: 17. Kamilo Duran, 11. Emmanuel Addai, 22. Musa Qurbanlı, 90. Nəriman Axundzadə