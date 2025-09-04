Avropa ölkəsində faciə - 15 ölü və yaralılar var

Avropa ölkəsində faciə -
00:38 4 Sentyabr 2025
261 Dünya
Metbuat.az
A- A+

Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda şəhərin simvollarından sayılan tarixi "Qloriya" funikulyorunun relsdən çıxması ağır faciəyə səbəb olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 15 nəfər həyatını itirib, 18 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

Yaralılardan beşinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qəza yerinə dərhal xilasetmə və təcili yardım briqadaları cəlb edilib.

Hələlik qəzanın başvermə səbəbləri məlum deyil və hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, "Qloriya" funikulyoru paytaxtın mərkəzində yerləşən və turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biridir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanması başa çatdı

Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanması başa çatdı

03 Sentyabr 2025 23:53
Putinə mesajım yoxdur, o, mənim mövqeyimi bilir -

Putinə mesajım yoxdur, o, mənim mövqeyimi bilir - Tramp

03 Sentyabr 2025 23:24
İlham Rəhimova sanksiya tətbiq edildi

İlham Rəhimova sanksiya tətbiq edildi

03 Sentyabr 2025 22:15
Rusiya Hindistana yeni S-400-lər tədarük edir

Rusiya Hindistana yeni S-400-lər tədarük edir

03 Sentyabr 2025 21:49
Zelenski Danimarkaya getdi

Zelenski Danimarkaya getdi

03 Sentyabr 2025 14:00
Putin Hakan Fidanla görüşdü

Putin Hakan Fidanla görüşdü

03 Sentyabr 2025 13:01
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avropa ölkəsində faciə -

04 Sentyabr 2025 00:38

Azərbaycan, ŞƏT və regional təhlükəsizlik

04 Sentyabr 2025 00:07

Bu məktəblərə yeni direktor təyin edildi

03 Sentyabr 2025 23:59

Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanması başa çatdı

03 Sentyabr 2025 23:53

Putinə mesajım yoxdur, o, mənim mövqeyimi bilir -

03 Sentyabr 2025 23:24

İlham Rəhimova sanksiya tətbiq edildi

03 Sentyabr 2025 22:15

Tanınmış aparıcı efirə qayıtdı

03 Sentyabr 2025 22:12

Rusiya Hindistana yeni S-400-lər tədarük edir

03 Sentyabr 2025 21:49

​Azərbaycan millisi qələbə qazandı

03 Sentyabr 2025 21:20

“Qalatasaray” tarixi transferə imza atdı

03 Sentyabr 2025 20:43