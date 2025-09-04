“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı

“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı
16:42 4 Sentyabr 2025
91 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində keçiriləcək "Benfika" - "Qarabağ" oyunu üçün bilet qiymətləri müəyyənləşib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Portuqaliya klubunun mətbuat xidməti xəbər verib.

Məlumata əsasən, biletlər 40-60 avro aralığında satışa çıxarılacaq. Satış prosesi sentyabrın 5-dən başlanacaq, lakin VIP sektorların qiyməti hələ açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, görüş sentyabrın 16-da Portuqaliyada baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Bu qarşılaşma qrup mərhələsinin ilk turu olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçidən açıqlama

"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçidən açıqlama

04 Sentyabr 2025 14:12
​"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçi bəlli oldu

​"Fənərbaxça"nın istədiyi məşqçi bəlli oldu

04 Sentyabr 2025 11:45
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi:

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi: Bu gün 8 oyun var

04 Sentyabr 2025 11:04
“Fənərbaxça”dan "yırtıcı" transfer -

“Fənərbaxça”dan "yırtıcı" transfer - Təklif edildi

04 Sentyabr 2025 10:42
Türkiyə millisi 1/8 finala yüksəldi

Türkiyə millisi 1/8 finala yüksəldi

04 Sentyabr 2025 09:58
"Real"da Rodri səsləri -

"Real"da Rodri səsləri - "Siti"nin ulduzunu istəyirlər

04 Sentyabr 2025 09:43
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:42

Hüseyn Həsənov Rusiyadakı bütün biznesini itirdi

04 Sentyabr 2025 16:24

Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:13

İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

04 Sentyabr 2025 16:01

Azərbaycan XİN Sudana başsağlığı verdi

04 Sentyabr 2025 15:53

Bəzi ölkələrdə "Google" çökdü

04 Sentyabr 2025 15:41

Universitet müəllimi vəfat etdi

04 Sentyabr 2025 15:29

Zəlzələdə ölənlərin sayı artdı

04 Sentyabr 2025 15:14

Si Cinpin Kim Çen Inla danışıqlar aparır

04 Sentyabr 2025 15:05

Allahverən Əliyev vəzifəsindən azad edildi

04 Sentyabr 2025 14:59