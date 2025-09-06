Paşinyanın təyyarəsi Azərbaycanda - FOTO

Paşinyanın təyyarəsi Azərbaycanda -
10:13 6 Sentyabr 2025
219 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın təyyarəsi xarici səfər zamanı ilk dəfə Azərbaycanın hava məkanından istifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Bagdasaryan məlumat verib.

“Medianın suallarına cavab olaraq nəzərinizə çatdırım ki, Ermənistan baş nazirinin təyyarəsi bu il avqustun 30-da Azərbaycanın hava məkanı vasitəsilə xarici səfərə çıxıb və sentyabrın 6-na keçən gecə Ermənistana qayıdıb.

2018-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda sülhün bərqərar olmasından sonra müvafiq orqanlar Ermənistan baş nazirinin təyyarəsi üçün Azərbaycandan hava keçidi istəyib və müsbət cavab alıb. Biz bu faktı regionda kommunikasiyaların açılması, sülh gündəminin irəliləməsi və qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılması istiqamətində atılmış praktiki addım kimi qiymətləndiririk”, - sözçü bildirib.

Ermənistan baş naziri 30 avqust-3 sentyabr tarixlərində Çində, 3-5 sentyabr tarixlərində Yaponiyada səfərdə olub.

Ermənistan KİV məsələ ətrafında gedən müzakirələrlə əlaqədar bildirib ki, Azərbaycan təyyarələri uzun müddətdir Ermənistanın hava məkanı vasitəsilə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında uçuşlar həyata keçirir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

G20 zirvəsində Trampı Vens əvəz edəcək

G20 zirvəsində Trampı Vens əvəz edəcək

06 Sentyabr 2025 09:09
Tramp Pentaqonun adını Müharibə Nazirliyi olaraq dəyişdirdi

Tramp Pentaqonun adını Müharibə Nazirliyi olaraq dəyişdirdi

06 Sentyabr 2025 08:25
Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur -

Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur - Putin

05 Sentyabr 2025 21:27
Tramp Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişir

Tramp Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişir

05 Sentyabr 2025 20:47
II Elizabetin gəlini vəfat etdi

II Elizabetin gəlini vəfat etdi

05 Sentyabr 2025 16:14
Tailandda yeni Baş nazir seçildi

Tailandda yeni Baş nazir seçildi

05 Sentyabr 2025 16:06
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakıda “KamAZ” faciəsinin yaşandığı anın

06 Sentyabr 2025 11:38

Biləcəridə ağır qəza -

06 Sentyabr 2025 11:30

Boksçumuz dünya çempionatına qələbə ilə başladı

06 Sentyabr 2025 11:13

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanıldı

06 Sentyabr 2025 10:56

DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanın qonağı olacaq

06 Sentyabr 2025 10:43

Beyləqanda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olundu

06 Sentyabr 2025 10:33

Şəmkirdə insident baş verdi -

06 Sentyabr 2025 10:24

Paşinyanın təyyarəsi Azərbaycanda -

06 Sentyabr 2025 10:13

"İstefa verməsə, lazımi tədbirləri görəcəyik" -

06 Sentyabr 2025 09:36

G20 zirvəsində Trampı Vens əvəz edəcək

06 Sentyabr 2025 09:09