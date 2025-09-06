“Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə sponsorluq edən xarici şirkətlər Rusiyanın düşmənidirlər”.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.
O qeyd edib ki, Rusiya onun bazarını tərk edərkən bütün öhdəliklərini yerinə yetirən şirkətlərlə hörmətlə dialoq aparacaq, amma bunu etməyənlər geri qayıtmaqda çətinlik çəkəcəklər.
“Ukrayna Silahlı Qüvvələrini maliyyələşdirənlər üçüncü hekayədir. Əlbəttə, bu şirkətlər artıq düşmənə çevriliblər və onlara belə yanaşmaq lazımdır”, - Kreml nümayəndəsi vurğulayıb.