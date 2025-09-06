Rus rublu ucuzlaşacaq - Bu tarixdən...

14:24 6 Sentyabr 2025
113 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
“Güclü rubl müvəqqəti hadisədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu tanınmış rusiyalı iqtisadçı, Rusiya Mərkəzi Bankının sabiq müşaviri Valentin Katasonov bildirib.

Onun sözlərinə görə, keçən avqust ayında rublun dinamikasında nəzərəçarpacaq bir dönüş baş verib. Xarici valyutaların qiymətində kəskin dalğalanmalar olmasa da, rubl üçün bu ay ilin əvvəlindən bəri ən mənfi ay olub. Ekspert bildirib ki, Rusiya milli valyutasının daha da möhkəmlənməsini gözləmək lazım deyil. Onun proqnozuna görə, 2025-ci ilin sonuna qədər dolların məzənnəsi bir dollar üçün 90 rublu keçə bilər.

Xarici ticarət balansı baxımından rublun möhkəmlənməsi son dərəcə dayanıqsız və möhkəm olmayan bir hal kimi görünür. Gələcək həftələrdə idxalın bərpası gözlənilir, lakin bu daxili tələbin artması ilə bağlı deyil, əvvəllər anbarların mallarla dolu olması ilə əlaqədardır. Bu artıq mallar tədricən satılacaq və müəssisələr yenidən ehtiyatlarını formalaşdırmağa başlayacaq ki, bu da idxal mallarına tələbin artmasına gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda, rusiyalı ixracatçıların valyuta gəlirləri artım nümayiş etdirmir, çünki sanksiyalar qüvvədə qalır, dünya xammal qiymətləri isə Rusiyanın lehinə olmayan səviyyədədir.

Bütün bu amillər rublun qaçılmaz devalvasiyası üçün kifayət qədər ciddi təməl yaradır, deyə iqtisadçı qeyd edib.

