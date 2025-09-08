Oturaq işlə məşğul olanların nəzərinə

Oturaq işlə məşğul olanların nəzərinə
22:53 8 Sentyabr 2025
167 Sağlamlıq
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

İnsanların masabaşı işlərdə çalışması onları oturaq həyata öyrəşdirir. Hərəkətsizlik nəticəsində orqanizmdə müxtəlif problemlər yaranır ki, bunların ən geniş yayılmışı piylənmədir. Bəs bu problemin qarşısını almaq üçün necə qidalanmaq lazımdır?

Diyetoloq Leyla Süleymanova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, artıq çəkidən azad olmaq üçün istifadə edilən müxtəlif preparatlar, kokteyllər və digər vasitələr əksinə, orqanizmə daha çox zərər vurur:

“Piylənmə müasir cəmiyyətin ən ciddi problemlərindəndir və çox vaxt insanları yanlış müalicələrə yönəldir. Əsas səbəb düzgün qidalanmamaqdır. Normadan artıq qəbul edilən qidaların tərkibindəki toksinlər və şlaklar bədəndə yığılır, nəticədə qaraciyər və mədəaltı vəzi kimi daxili orqanların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Araşdırmalara görə, oturaq işlə məşğul olan insanların 30-40 faizində mədə-bağırsaq xəstəliklərinə rast gəlinir. Çoxları səhər və günorta yeməyindən imtina edir, axşam isə həddindən artıq yeyirlər. Bu da həzm prosesini pozaraq artıq çəkiyə səbəb olur”.

Diyetoloqun sözlərinə görə, masabaşı işdə çalışanlar gün ərzində saat 2-yə qədər enerjilərini tənzimləməli, günorta yeməyində doyumlu, axşam isə daha yüngül qidalara üstünlük verməlidirlər:

“Səhər yeməyini buraxmaq gün ərzində enerji balansının düşməsinə və qrelini hormunun həddindən artıq aktivləşməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə insan daha çox aclıq hiss edir. Səhər və günorta yeməklərini vaxtında qəbul etmək lazımdır ki, qidalardakı faydalı maddələr saat 12-yə qədər orqanizm tərəfindən daha yaxşı mənimsənilsin. Xüsusilə şəkərə meyilli insanlar oturaq həyat tərzi sürürsə və axşam ağır yeməklər yeyirsə, bu, orqanizmdə zəhərli maddələrin toplanmasına, nəticədə isə xəstəliyin sürətlə inkişafına və əlavə fəsadlara səbəb ola bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Oturaq həyat Piylənmə Leyla Süleymanova
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Hər gün banan yemək ziyanlıdır?

Hər gün banan yemək ziyanlıdır?

07 Sentyabr 2025 07:00
MRT müayinəsində növbələr niyə çoxdur? -

MRT müayinəsində növbələr niyə çoxdur? - RƏSMİ CAVAB

03 Sentyabr 2025 19:51
Məktəblilər necə qidalanmalıdır? -

Məktəblilər necə qidalanmalıdır? -Nazirlikdən açıqlama

03 Sentyabr 2025 13:35
Xərçəng olmamaq üçün bunları edin

Xərçəng olmamaq üçün bunları edin

01 Sentyabr 2025 22:20
Hər gün bu meyvələrdən yeməliyik

Hər gün bu meyvələrdən yeməliyik

01 Sentyabr 2025 07:00
Kələmin bu faydalarını bilirdiniz?

Kələmin bu faydalarını bilirdiniz?

31 Avqust 2025 22:37
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Türkiyə Ermənistanla sərhədi açacaq? -

08 Sentyabr 2025 23:48

Urmiya gölü tamamilə qurudu

08 Sentyabr 2025 23:47

Nazim Bəykişiyev vəfat etdi -

08 Sentyabr 2025 23:45

Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri

08 Sentyabr 2025 23:37

Bakıda kirayə mənzillər buna görə bahalaşır -

08 Sentyabr 2025 23:18

VIP və ümumi biletlər arasında hansı fərqlər var? -

08 Sentyabr 2025 23:12

ChatGPT-də yenilik -

08 Sentyabr 2025 23:10

Repetitorluq qadağan oluna bilər? -

08 Sentyabr 2025 22:59

İspaniya və İsrail arasında gərginlik

08 Sentyabr 2025 22:53

Oturaq işlə məşğul olanların nəzərinə

08 Sentyabr 2025 22:53