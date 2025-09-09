İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəldi - DÇ-2026

İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəldi -
01:15 9 Sentyabr 2025
143 İdman
Anar Türkeş
A- A+

2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, B, C, I və L qruplarında ümumilikdə 7 qarşılaşma baş tutub.

DÇ-2026, seçmə mərhələ

8 sentyabr

B qrupu

22:45. Kosovo – İsveç – 2:0.

22:45. İsveçrə - Sloveniya – 3:0

Xal durumu: İsveçrə - 6, İsveç - 1, Sloveniya - 1, Kosovo - 3.

C qrupu

22:45. Belarus – Şotlandiya – 0:2

22:45. Yunanıstan – Danimarka – 0:3

Xal durumu: Yunanıstan - 3, Danimarka - 4, Şotlandiya - 4, Belarus - 0.

I qrupu

22:45. İsrail – İtaliya – 4:5

Xal durumu: Norveç - 12, İsrail - 9, İtaliya - 6, Estoniya - 3, Moldova - 0.

L qrupu

22:45. Cəbəllütariq - Farer adaları – 0:1

22:45. Xorvatiya – Monteneqro – 4:0

Xal durumu: Çexiya - 12, Xorvatiya - 12, Monteneqro - 6, Farer Adaları - 6, Cəbəllütariq - 0.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tunis final mərhələsinə vəsiqə qazandı

Tunis final mərhələsinə vəsiqə qazandı

08 Sentyabr 2025 21:58
Türk klubunu coşduran transfer -

Türk klubunu coşduran transfer - Ulduz futbolçu razı oldu

08 Sentyabr 2025 20:14
Sergey Rebrov Azərbaycan millisi ilə matçdan danışdı

Sergey Rebrov Azərbaycan millisi ilə matçdan danışdı

08 Sentyabr 2025 19:25
“Qalatasaray” 4 futbolçuya qapını göstərdi

“Qalatasaray” 4 futbolçuya qapını göstərdi

08 Sentyabr 2025 19:05
Millinin heyətinə yeni futbolçular cəlb edildi

Millinin heyətinə yeni futbolçular cəlb edildi

08 Sentyabr 2025 17:21
“Fənərbağça” futbolçusunu “Beşiktaş”a icarəyə verdi

“Fənərbağça” futbolçusunu “Beşiktaş”a icarəyə verdi

08 Sentyabr 2025 16:14
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəldi -

09 Sentyabr 2025 01:15

Rusiyada avro və dolların məzənnəsi kəskin artdı

09 Sentyabr 2025 00:24

Türkiyə Ermənistanla sərhədi açacaq? -

08 Sentyabr 2025 23:48

Urmiya gölü tamamilə qurudu

08 Sentyabr 2025 23:47

Nazim Bəykişiyev vəfat etdi -

08 Sentyabr 2025 23:45

Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri

08 Sentyabr 2025 23:37

Bakıda kirayə mənzillər buna görə bahalaşır -

08 Sentyabr 2025 23:18

VIP və ümumi biletlər arasında hansı fərqlər var? -

08 Sentyabr 2025 23:12

ChatGPT-də yenilik -

08 Sentyabr 2025 23:10

Repetitorluq qadağan oluna bilər? -

08 Sentyabr 2025 22:59