İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəldi - DÇ-2026

2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, B, C, I və L qruplarında ümumilikdə 7 qarşılaşma baş tutub.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
8 sentyabr
B qrupu
22:45. Kosovo – İsveç – 2:0.
22:45. İsveçrə - Sloveniya – 3:0
Xal durumu: İsveçrə - 6, İsveç - 1, Sloveniya - 1, Kosovo - 3.
C qrupu
22:45. Belarus – Şotlandiya – 0:2
22:45. Yunanıstan – Danimarka – 0:3
Xal durumu: Yunanıstan - 3, Danimarka - 4, Şotlandiya - 4, Belarus - 0.
I qrupu
22:45. İsrail – İtaliya – 4:5
Xal durumu: Norveç - 12, İsrail - 9, İtaliya - 6, Estoniya - 3, Moldova - 0.
L qrupu
22:45. Cəbəllütariq - Farer adaları – 0:1
22:45. Xorvatiya – Monteneqro – 4:0
Xal durumu: Çexiya - 12, Xorvatiya - 12, Monteneqro - 6, Farer Adaları - 6, Cəbəllütariq - 0.