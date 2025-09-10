Balın faydası ilə yanaşı, bu zərərləri var

Balın faydası ilə yanaşı, bu zərərləri var
20:44 10 Sentyabr 2025
Bal əsrlərdir həm qida, həm də təbii şəfa mənbəyi kimi istifadə olunur. Tərkibindəki təbii şəkərlər, vitaminlər, minerallar və antioksidantlar sayəsində həm enerji verici, həm də immuniteti dəstəkləyici xüsusiyyətlərə malikdir. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, balın faydaları ilə yanaşı, düzgün istifadə olunmadıqda sağlamlıq üçün risklər də yarada bilər.

Metbuat.az bildirir ki, balın ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri güclü antioksidant mənbəyi olmasıdır. Antioksidantlar hüceyrə zədələnməsini azaldaraq ürək-damar sağlamlığını qoruyur, xroniki xəstəliklər və erkən qocalmaya qarşı qoruyucu təsir göstərir. Daimi və ölçülü qəbul edildikdə immuniteti gücləndirir, boğaz ağrılarını və öskürəyi yüngülləşdirir, həzm sistemini dəstəkləyir. Səhər acqarına qəbul edilən bal orqanizmi sürətlə enerji ilə təmin edir, bağırsaqların fəaliyyətini gücləndirir və zehni oyanıqlığı artırır. Bir stəkan ilıq suya əlavə olunan bir çay qaşığı bal metabolizmanı sürətləndirir, toksinlərin bədəndən atılmasına yardım edir. Lakin diabet xəstələrinin balı yalnız həkim nəzarətində və ölçülü şəkildə qəbul etməsi vacibdir.

Gecə bal yemək bəzi insanlarda yuxunu asanlaşdıra bilsə də, çox qəbul edildikdə həzmi çətinləşdirə və yuxu keyfiyyətini poza bilər. Reflü və qastrit xəstələrində mədə turşusunu artıraraq narahatlıq yarada bilər. Üstəlik, dişlər təmizlənmədikdə çürük riskini yüksəldir.

Bal ümumiyyətlə təhlükəsiz olsa da, bəzi hallarda yan təsirlərə yol aça bilər. Ən böyük risk allergiyadır. Polen allergiyası olan şəxslərdə qaşınma, səpkilər və nəfəs darlığına səbəb ola bilər.

Digər mühüm risk isə botulizmdir:

Balın tərkibində “Clostridium botulinum” bakteriyasının sporları ola bilər və bu, körpələr üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu bakteriyanın yaratdığı botulizm qida zəhərlənməsi növü sinir sisteminə təsir edir və əzələ iflici, tənəffüs çətinliyi, hətta ölüm kimi fəsadlara səbəb ola bilər. Sağlam böyüklərdə və 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda bağırsaq sistemi bu bakteriya sporları ilə mübarizə apara bilir. Lakin 1 yaşdan kiçik körpələrdə bağırsaq florası tam inkişaf etmədiyi üçün bakteriya orqanizmdə çoxala və toksin ifraz edə bilər, bu da həyati təhlükə yarada bilər. Buna görə 1 yaşdan kiçik uşaqlara bal verilməsi qəti şəkildə olmaz.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

