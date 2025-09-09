Üç ölkə Tehranda dəhliz məsələsini müzakirə etdi

Üç ölkə Tehranda dəhliz məsələsini müzakirə etdi
12:53 9 Sentyabr 2025
Dünya
Xəbərlər şöbəsi


Tehranda Ermənistan, İran və Hindistan xarici işlər nazirliklərinin nümayəndələrinin üçüncü üçtərəfli görüşü keçirilib.

Metbuat.a xəbər verir ki, barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Görüşdə kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi və Ermənistanın “Sülhün qovşağı” layihəsi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Tərəflər iqtisadi-ticari, mədəni, xalqlararası əlaqələr və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əlaqələrin inkişafına yönəlmiş təşəbbüsləri müzakirə ediblər.

