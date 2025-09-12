Pensiyaların ödənişi ilə bağlı AÇIQLAMA

Pensiyaların ödənişi ilə bağlı daha konkret vaxt cədvəlinin hazırlanması təklif edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu təkliflə deputat Vüqar Bayramov çıxış edib. O bildirib ki, bəzən pensiyaçıların kredit və digər ödənişləri vaxtında etməsi üçün pensiyaların eyni tarixdə ödənilməsi vacibdir:
“Bu addım borcların gecikməsinin qarşısını alar və insanların sosial xərclərini planlaşdırmasını asanlaşdırar. Mövcud texnoloji imkanlar təkmilləşdirilərsə, pensiyalar paytaxt və bölgələr üzrə fərqli vaxtlarda deyil, eyni tarixdə tam şəkildə ödənilə bilər”, – deyə o qeyd edib.
Qeyd edək ki, hazırda pensiyalar ayın əvvəlində Bakı, Sumqayıt və Abşeronda, ayın sonunda isə digər bölgələrdə ödənilir.