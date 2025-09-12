Pensiyaların ödənişi ilə bağlı AÇIQLAMA

Pensiyaların ödənişi ilə bağlı
23:12 12 Sentyabr 2025
117 Sosial
Metbuat.az
A- A+

Pensiyaların ödənişi ilə bağlı daha konkret vaxt cədvəlinin hazırlanması təklif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təkliflə deputat Vüqar Bayramov çıxış edib. O bildirib ki, bəzən pensiyaçıların kredit və digər ödənişləri vaxtında etməsi üçün pensiyaların eyni tarixdə ödənilməsi vacibdir:

“Bu addım borcların gecikməsinin qarşısını alar və insanların sosial xərclərini planlaşdırmasını asanlaşdırar. Mövcud texnoloji imkanlar təkmilləşdirilərsə, pensiyalar paytaxt və bölgələr üzrə fərqli vaxtlarda deyil, eyni tarixdə tam şəkildə ödənilə bilər”, – deyə o qeyd edib.

Qeyd edək ki, hazırda pensiyalar ayın əvvəlində Bakı, Sumqayıt və Abşeronda, ayın sonunda isə digər bölgələrdə ödənilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Elektrik batareyaları necə zərərsizləşdirilməlidir? -

Elektrik batareyaları necə zərərsizləşdirilməlidir? - RƏSMİ

09 Sentyabr 2025 16:52
“Hər kəs ata-ana ola bilər, valideyn olmaq isə fərqlidir” -

“Hər kəs ata-ana ola bilər, valideyn olmaq isə fərqlidir” - Psixoterapevt

03 Sentyabr 2025 19:28
Hibrid maşınların qiyməti bu tarixdən qalxa bilər

Hibrid maşınların qiyməti bu tarixdən qalxa bilər

01 Sentyabr 2025 18:16
Nəqliyyatın bahalaşması aztəminatlı ailələrə təsir edəcək -

Nəqliyyatın bahalaşması aztəminatlı ailələrə təsir edəcək - Millət vəkili

29 Avqust 2025 23:37
Bu halda sahibkarların xərcləri azala bilər -

Bu halda sahibkarların xərcləri azala bilər -Açıqlama

29 Avqust 2025 12:06
Vəfat edən şəxsin kreditini kim ödəməlidir? -

Vəfat edən şəxsin kreditini kim ödəməlidir? - AÇIQLAMA

27 Avqust 2025 15:24
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

ABŞ Yaponiyaya Fələstinlə bağlı tələb irəli sürdü

12 Sentyabr 2025 23:24

“D vitamini azlığı uşaqların inkişafını ləngidir” -

12 Sentyabr 2025 23:20

Pensiyaların ödənişi ilə bağlı

12 Sentyabr 2025 23:12

​Rusiya-Ukrayna danışıqlarına fasilə verildi

12 Sentyabr 2025 22:58

“3+3” formatı Cənubi Qafqaz üçün nə vəd edir? -

12 Sentyabr 2025 22:57

Bakıda avtobus qəzaya düşdü -

12 Sentyabr 2025 22:41

İslandiyaya biabırçı məğlubiyyətin səbəbi bəlli oldu

12 Sentyabr 2025 22:34

“WhatsApp”da mesajlara cavab vermək üsulu dəyişdi

12 Sentyabr 2025 22:25

Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri

12 Sentyabr 2025 22:21

"Qarabağ" "Zirə" ilə heç-heçə etdi

12 Sentyabr 2025 22:04