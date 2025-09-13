Toydan qayıdarkən ağır qəza oldu - Ölən var

Üç gün öncə Yevlaxda toydan qayıdarkən aşan maşında ağır yaralanan 47 yaşlı kişi öldü.
Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, ölüm faktı bu gün səhər saatlarında qeydə alınıb.
Belə ki, Salahlı kəndində keçirilən toy məclisindən qayıdarkən Hürüuşağı kəndi yaxınlığında aşaraq su arxına düşən avtomobildə olan 1979-cu il təvəllüdlü Xalid Ələkbərov ağır xəsarətlər alaraq reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi.
Həkimlərin cəhdlərinə rəğmən onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Qeyd edək ki, hadisə zamanı yaralanan digər 3 nəfərdən ikisi cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Bir nəfərə isə tibbi yardım göstərilərək ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.