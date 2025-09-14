Son illərdə sağlam qidalanma mövzusu cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. Ət məhsullarının gündəlik rasionda hansı miqdarda qəbul olunmasının daha faydalı olduğu sualı isə hər kəsi maraqlandırır.
Mütəxəssislərin fikrincə, ət insan orqanizmi üçün vacib qida məhsuludur. Onun tərkibində zülal, dəmir, sink, B qrup vitaminləri və digər həyati əhəmiyyətli maddələr mövcuddur. Xüsusən də böyümə dövründə olan uşaqlar, hamilə qadınlar və idmanla məşğul olan şəxslər üçün ət əsas enerji və güc mənbələrindən biridir.
Lakin ətin həddindən artıq qəbulu da sağlamlıq üçün risk yarada bilər. Həkimlər bildirirlər ki, çox ət yemək ürək-damar xəstəlikləri, xolesterin yüksəlməsi, artıq çəki və həzm problemlərinə səbəb ola bilər. Bundan başqa, qırmızı ətin yüksək miqdarda istifadəsi bəzi onkoloji xəstəliklərin yaranma riskini də artırır.
Diyetoloqlar tövsiyə edirlər ki, insan həftə ərzində 3–4 dəfə ət məhsulu qəbul etməli, porsiyalar isə orta ölçüdə olmalıdır. Qırmızı ət ilə yanaşı, quş əti və balığa da üstünlük vermək daha sağlam seçim hesab olunur. Bundan əlavə, ətin bişirilmə üsulu da mühüm rol oynayır. Qızardılmış yeməklərdən çox, qaynadılmış və ya sobada bişirilmiş yeməklər daha faydalıdır.
Nəticə etibarilə, ət tamamilə rasiondan çıxarılmamalıdır. Əsas məsələ düzgün miqdar və balansı qorumaqdır. “Əti çox yeyək, yoxsa az?” sualının cavabı isə belədir: Orqanizmin ehtiyacını ödəyəcək qədər, amma ifrata varmadan yemək ən sağlam yoldur.