Əti çox yeyək, yoxsa az?

Əti çox yeyək, yoxsa az?
07:00 14 Sentyabr 2025
82 Sağlamlıq
Mətbuat
A- A+

Son illərdə sağlam qidalanma mövzusu cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. Ət məhsullarının gündəlik rasionda hansı miqdarda qəbul olunmasının daha faydalı olduğu sualı isə hər kəsi maraqlandırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, ət insan orqanizmi üçün vacib qida məhsuludur. Onun tərkibində zülal, dəmir, sink, B qrup vitaminləri və digər həyati əhəmiyyətli maddələr mövcuddur. Xüsusən də böyümə dövründə olan uşaqlar, hamilə qadınlar və idmanla məşğul olan şəxslər üçün ət əsas enerji və güc mənbələrindən biridir.

Lakin ətin həddindən artıq qəbulu da sağlamlıq üçün risk yarada bilər. Həkimlər bildirirlər ki, çox ət yemək ürək-damar xəstəlikləri, xolesterin yüksəlməsi, artıq çəki və həzm problemlərinə səbəb ola bilər. Bundan başqa, qırmızı ətin yüksək miqdarda istifadəsi bəzi onkoloji xəstəliklərin yaranma riskini də artırır.

Diyetoloqlar tövsiyə edirlər ki, insan həftə ərzində 3–4 dəfə ət məhsulu qəbul etməli, porsiyalar isə orta ölçüdə olmalıdır. Qırmızı ət ilə yanaşı, quş əti və balığa da üstünlük vermək daha sağlam seçim hesab olunur. Bundan əlavə, ətin bişirilmə üsulu da mühüm rol oynayır. Qızardılmış yeməklərdən çox, qaynadılmış və ya sobada bişirilmiş yeməklər daha faydalıdır.

Nəticə etibarilə, ət tamamilə rasiondan çıxarılmamalıdır. Əsas məsələ düzgün miqdar və balansı qorumaqdır. “Əti çox yeyək, yoxsa az?” sualının cavabı isə belədir: Orqanizmin ehtiyacını ödəyəcək qədər, amma ifrata varmadan yemək ən sağlam yoldur.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Yeniyetmələrdə D vitamini çatışmazlığının artması gələcək nəsil üçün təhlükədir” -

“Yeniyetmələrdə D vitamini çatışmazlığının artması gələcək nəsil üçün təhlükədir” - Həkim-pediatr

12 Sentyabr 2025 23:20
Balın faydası ilə yanaşı, bu zərərləri var

Balın faydası ilə yanaşı, bu zərərləri var

10 Sentyabr 2025 20:44
“Psixoloji savadsızlıq gəncləri depressiyaya sürükləyir” -

“Psixoloji savadsızlıq gəncləri depressiyaya sürükləyir” - Psixoloq

10 Sentyabr 2025 20:23
Oturaq işlə məşğul olanların nəzərinə

Oturaq işlə məşğul olanların nəzərinə

08 Sentyabr 2025 22:53
Hər gün banan yemək ziyanlıdır?

Hər gün banan yemək ziyanlıdır?

07 Sentyabr 2025 07:00
MRT müayinəsində növbələr niyə çoxdur? -

MRT müayinəsində növbələr niyə çoxdur? - RƏSMİ CAVAB

03 Sentyabr 2025 19:51
Çində sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi mexanizmləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Əti çox yeyək, yoxsa az?

14 Sentyabr 2025 07:00

Getdikcə daha çox ölkə İsrailin "Eurovision"da iştirakına qarşı çıxır

14 Sentyabr 2025 00:48

​“Bavariya” “Hamburq”u darmadağın etdi

14 Sentyabr 2025 00:15

"Böl, parçala, idarə et" oyununa icazə verməyəcəyik -

13 Sentyabr 2025 23:57

Rusiya PUA-ları qəsdən göndərib -

13 Sentyabr 2025 23:47

TDT-nin bayrağı kosmosa göndəriləcək

13 Sentyabr 2025 23:20

Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazandı

13 Sentyabr 2025 22:43

Şamaxıda Üzüm və Şərab Festivalı başladı -

13 Sentyabr 2025 22:33

Bu ölkələr döyüş təyyarələrini havaya qaldırdı

13 Sentyabr 2025 22:00

Ən təhlükəli bürclər onlardır

13 Sentyabr 2025 21:35