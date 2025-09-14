Beyləqanda ağır qəza - Ölən var / YENİLƏNİB

Beyləqanda ağır qəza -
11:41 14 Sentyabr 2025
916 Hadisə
Metbuat.az
A- A+

Beyləqan rayonunda (Mingəçevir-Stansiya Mingəçevir-Bəhramtəpə avtomobil yolunun 26-cı kilometrliyi) "Lexus" və BMW markalı iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində yanğınla nəticələnən yol-nəqliyyat qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

Yanğın nəticəsində BMW markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1 nəfərin meyiti aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Digər avtomobil yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

06:44

Sentyabrın 14-nə keçən gecə Beyləqan rayonu ərazisində "Lexus" və BMW markalı avtomobillərin toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyat hadisəsi baş verib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, qəza nəticəsində BMW markalı avtomobildə olan Rəşad Hacıyev həyatını itirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

DSX-nin zabiti faciəvi şəkildə vəfat etdi -

DSX-nin zabiti faciəvi şəkildə vəfat etdi - FOTO

14 Sentyabr 2025 11:58
Azərbaycan "qırmızı bülleten"lə axtarılan şəxsi Türkiyəyə verdi

Azərbaycan "qırmızı bülleten"lə axtarılan şəxsi Türkiyəyə verdi

14 Sentyabr 2025 11:27
Gömrükdə narkotik aşkarlandı

Gömrükdə narkotik aşkarlandı

14 Sentyabr 2025 10:17
Gömrükdə narkotik aşkarlandı

Gömrükdə narkotik aşkarlandı

14 Sentyabr 2025 10:17
Ələt-Astara yolunda qəza olub,

Ələt-Astara yolunda qəza olub, Ölən var

14 Sentyabr 2025 08:59
Boşandığı arvadının evini "sənə sürpriz edəcəyəm" deyərək yandırdı

Boşandığı arvadının evini "sənə sürpriz edəcəyəm" deyərək yandırdı

13 Sentyabr 2025 20:46
Rusiyada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal yaydı

14 Sentyabr 2025 14:30

Prezident Hadruta getdi

14 Sentyabr 2025 13:52

Hadrutda yeni inşa edilmiş məscidin açılışı oldu -

14 Sentyabr 2025 13:51

Yanğın və partlayış riskləri də icbari sığortaya daxil ediləcək

14 Sentyabr 2025 13:31

Prezident İlham Əliyev Füzuliyə getdi

14 Sentyabr 2025 12:56

Ermənistan XİN-dən sülh sazişi ilə bağlı mühüm açıqlama

14 Sentyabr 2025 12:31

"Bilik Günü"nün havası açıqlandı

14 Sentyabr 2025 12:25

​Türkiyənin Baş Qərargah rəisi Azərbaycana gəlir

14 Sentyabr 2025 12:19

Prezidentin sabiq mətbuat katibi vəfat etdi -

14 Sentyabr 2025 12:17

DSX-nin zabiti faciəvi şəkildə vəfat etdi -

14 Sentyabr 2025 11:58