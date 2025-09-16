Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb
12:02 16 Sentyabr 2025
149 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Proqnozlara əsasən 2026-cı ilin sonuna ÜDM-in həcminin 134,1 milyard manat, o cümlədən qeyri-neft-qaz ÜDM-in 101,7 milyard manat təşkil edəcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

2029-cu ildə ÜDM-in 161,8 milyard manata, qeyri-neft-qaz ÜDM-in isə 129,5 milyard manata çatacağı proqnozlaşdırılır.

Ortamüddətli dövrdə ÜDM-in real artım tempinin orta illik 3,5 faiz, qeyri-neft-qaz ÜDM-in isə 4,9 faiz olacağı proqnozlaşdırılır.

2029-cu ildə ÜDM-in tərkibində qeyri-neft-qaz sektorunun payının artaraq 80,0 faizə çatacağı gözlənilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

16 Sentyabr 2025 12:58
Manat qarşısında kəskin bahalaşdı -

Manat qarşısında kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

16 Sentyabr 2025 10:01
Manatın 2026-cı il üçün məzənnəsi açıqlandı -

Manatın 2026-cı il üçün məzənnəsi açıqlandı - Rəsmi

16 Sentyabr 2025 01:09
Avro 2 manata yaxınlaşdı -

Avro 2 manata yaxınlaşdı - Milli valyutanı nə gözləyir?

15 Sentyabr 2025 23:30
İş yerləri daha çox özəl sektorda olmalıdır -

İş yerləri daha çox özəl sektorda olmalıdır - İqtisadçı

15 Sentyabr 2025 16:15
“HRENGINEERING”nin tərəfdaşı olduğu beynəlxalq sammit başa çatdı -

“HRENGINEERING”nin tərəfdaşı olduğu beynəlxalq sammit başa çatdı - FOTO

15 Sentyabr 2025 11:19
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bələdiyyələrin birləşdirilməsi ilin sonuna qədər tamamlanacaq

16 Sentyabr 2025 13:27

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

16 Sentyabr 2025 13:06

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

16 Sentyabr 2025 12:58

Azərbaycanlı FIFA referisi Çempionlar Liqasına təyinat aldı

16 Sentyabr 2025 12:47

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə rəsmi səfərə gəlib

16 Sentyabr 2025 12:35

Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

16 Sentyabr 2025 12:02

Velosipedlər niyə dəbilqəsiz icarəyə verilir? -

16 Sentyabr 2025 11:53

Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2029-cu ilə qədər 4,2 %-ə düşəcək

16 Sentyabr 2025 11:50

Azərbaycan və İsrail miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

16 Sentyabr 2025 11:44

Maştağada evə ilan girdi -

16 Sentyabr 2025 11:40