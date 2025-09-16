“Qarabağ” səfərdə “Benfika”dan xal ala biləcək? - ŞƏRH

“Qarabağ” səfərdə “Benfika”dan xal ala biləcək? -
19:10 16 Sentyabr 2025
169 İdman
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə start verən “Qarabağ” bu gün ilk oyununda Portuqaliyanın “Benfika” klubu ilə qarşılaşacaq.

Futbol eksperti Ceyhun Sultanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “Qarabağ” çox güclü rəqiblə üz-üzə gəlir:

“Benfika” Portuqaliyanın ən güclü üç klubundan biridir. Ümumiyyətlə, bu qrupda zəif rəqib yoxdur, hamısı güclüdür. Amma “Qarabağ”ın öz oyun üslubu var və komanda güclü rəqiblərə qarşı necə oynamalı olduğunu bilir”.

Ekspertin fikrincə, “Qarabağ” üçün qələbə qazanmaq asan olmayacaq:

“Təbii ki, Azərbaycan təmsilçisinin qələbə qazanmasını istəyirəm, amma bu bir az çətin görünür. Səfərdə “Benfika”ya qarşı oynamaq çox ağır olacaq. “Qarabağ” düşən imkanlardan maksimum istifadə edə bilsə, hər oyunda nəticə qazana bilər. Qrupda qalan yeganə komandamızdır və bütün Azərbaycan olaraq onları dəstəkləyəcəyik”.

Qeyd edək ki, oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Qarabağ Benfika
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Fatih Terim Azərbaycan millisinə gəlir? -

Fatih Terim Azərbaycan millisinə gəlir? - Açıqlama

16 Sentyabr 2025 19:05
7 top buraxan qapıçı onun oğlu imiş -

7 top buraxan qapıçı onun oğlu imiş - FOTO

16 Sentyabr 2025 18:42
Azərbaycanlı FIFA referisi Çempionlar Liqasına təyinat aldı

Azərbaycanlı FIFA referisi Çempionlar Liqasına təyinat aldı

16 Sentyabr 2025 12:47
​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu qərarını verdi

​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu qərarını verdi

16 Sentyabr 2025 10:43
Avropa nəhəngləri ​"Qalatasaray"ın ulduzunu istəyir

Avropa nəhəngləri ​"Qalatasaray"ın ulduzunu istəyir

16 Sentyabr 2025 09:42
“Qarabağ” Liqa mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

“Qarabağ” Liqa mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

16 Sentyabr 2025 09:10
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Maaşlar artır, qiymətlər də qalxacaq?

16 Sentyabr 2025 19:36

Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Bəyannamə imzalandı

16 Sentyabr 2025 19:24

“Qarabağ” səfərdə “Benfika”dan xal ala biləcək? -

16 Sentyabr 2025 19:10

Fatih Terim Azərbaycan millisinə gəlir? -

16 Sentyabr 2025 19:05

“Tağıyev: Sona” filmi oktyabrda kinoteatrlarda nümayiş olunacaq

16 Sentyabr 2025 19:01

7 top buraxan qapıçı onun oğlu imiş -

16 Sentyabr 2025 18:42

Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

16 Sentyabr 2025 18:34

Sentyabrın 17-də qaz kəsiləcək -

16 Sentyabr 2025 18:28

Tahir Kazımov təqaüdə göndərildi -

16 Sentyabr 2025 17:55

Sentyabrın 17-də hava dəyişir -

16 Sentyabr 2025 16:56