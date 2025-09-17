İqlim dəyişiklikləri kənd təsərrüfatına ciddi təsir göstərir - Əli Məsimli

İqlim dəyişiklikləri Azərbaycanda iqtisadiyyata və kənd təsərrüfatına ciddi təsir göstərir.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu deputat Əli Məsimli Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında bildirib.
Deputat qeyd edib ki, hər il təqribən orta hesabla 5 milyon manata qədər vəsait ayrılması ilə 12 məhsul növü üzrə 5-7% artım əldə etmək mümkündür. İqlim dəyişiklikləri fermerlərə ciddi ziyan vurur və quraqlığın təbii fəlakət siyahısına daxil edilməsi istiqamətində qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsini vacib hesab edir.