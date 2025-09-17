Putin və Modi telefonda danışdı

Putin və Modi telefonda danışdı
23:20 17 Sentyabr 2025
157 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Hindistanın baş naziri Modi ilə telefon danışığı həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən açıqlama verilib. Liderlər iki ölkə arasında əməkdaşlıq və əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər. Putin bildirib ki, Hindistan və Rusiya arasında münasibətlər etimada əsaslanıb. Rusiya lideri Hindistanın yüksək iqtisadi artım tempini vurğulayaraq, ölkənin müstəqil və suveren siyasət yürütdüyünü vurğulayıb. Kremlin açıqlamasına görə, Putin və Modi Ukraynadakı vəziyyəti də müzakirə ediblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Cəlal-Abad şəhərinin adı dəyişdirildi

Cəlal-Abad şəhərinin adı dəyişdirildi

18 Sentyabr 2025 00:25
FED dollarla bağlı qərar verdi

FED dollarla bağlı qərar verdi

17 Sentyabr 2025 22:58
Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15
​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə -

​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə - Dəniz daşır

17 Sentyabr 2025 20:49
16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi

16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi

16 Sentyabr 2025 23:49
Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

16 Sentyabr 2025 23:12
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Cəlal-Abad şəhərinin adı dəyişdirildi

18 Sentyabr 2025 00:25

“Qarabağ” UEFA reytinqində irəlilədi

17 Sentyabr 2025 23:49

Himayədar ailə olmaq üçün nə etməli? -

17 Sentyabr 2025 23:36

Havanın temperaturu bu tarixdən yüksələcək

17 Sentyabr 2025 23:33

Putin və Modi telefonda danışdı

17 Sentyabr 2025 23:20

Qohumlar evlənə bilmək üçün qəribə üsul tətbiq etdilər -

17 Sentyabr 2025 22:53

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15

​TikTok-la bağlı qərar verildi

17 Sentyabr 2025 21:52

UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi

17 Sentyabr 2025 21:24

​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə -

17 Sentyabr 2025 20:49