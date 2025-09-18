Sentyabrın 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 19-da havanın temperaturu dəyişəcək
12:41 18 Sentyabr 2025
199 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanda sentyabrın 19-da havanın yağışlı keçəcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 18-dən 19-da keçən gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, gecəyə doğru arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 50-55% təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 18-23, dağlarda gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə İctimai Şuraya yeni üzvlər seçilib

Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə İctimai Şuraya yeni üzvlər seçilib

18 Sentyabr 2025 13:49
Bakı İqlim Həftəsində dəyirmi masa keçiriləcək

Bakı İqlim Həftəsində dəyirmi masa keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 12:19
Bakıda yolların fasiləsiz hərəkəti üçün nəzarət gücləndirilib

Bakıda yolların fasiləsiz hərəkəti üçün nəzarət gücləndirilib

18 Sentyabr 2025 12:13
Qeyri-sabit hava bu tarixədək davam edəcək

Qeyri-sabit hava bu tarixədək davam edəcək

18 Sentyabr 2025 12:11
Milli Məclisdə bərpa olunan enerji ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

Milli Məclisdə bərpa olunan enerji ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 11:47
Azərbaycanda “Vahid Mədəniyyət Reyestri” yaradılır

Azərbaycanda “Vahid Mədəniyyət Reyestri” yaradılır

18 Sentyabr 2025 11:42
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə İctimai Şuraya yeni üzvlər seçilib

18 Sentyabr 2025 13:49

Bu halda dərhal işə qəbul ediləcəksiniz -

18 Sentyabr 2025 13:45

“Ticarət və nəqliyyat əlaqələri sürətlə inkişaf edir” -

18 Sentyabr 2025 13:43

Türkiyə Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

18 Sentyabr 2025 13:34

Bişkekdə TDT baş nazirlərinin görüşü başlayıb

18 Sentyabr 2025 13:25

AFFA “Kür-Araz” vitse-prezidentini cəzalandırıb

18 Sentyabr 2025 13:21

Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatında əməkdaşlıq qurur

18 Sentyabr 2025 13:16

“Qarabağ” məşhur hücumçunu heyətinə qatdı

18 Sentyabr 2025 12:53

Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı möhkəmlənir

18 Sentyabr 2025 12:50

Müdafiə naziri Pekində işgüzar səfərdədir

18 Sentyabr 2025 12:46