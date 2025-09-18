Azərbaycan bu ölkəyə armud satışını 10 dəfə artırıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 2,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 3 min 807 ton armud ixrac edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, aparılan hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 52 %, kəmiyyət olaraq – 43 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 2,5 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 50 % çoxdur) 3 min 629 ton (+42%), Qazaxıstana 51 min ABŞ dolları dəyərində (+16 %) 104 ton (+11 %), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) 15,5 min ABŞ dolları dəyərində (+3,6 dəfə) 38,8 ton (+10 dəfə), Qətərə 13,15 min ABŞ dolları dəyərində 8,2 ton (bir il əvvəl tədarük olmayıb), Türkiyəyə 12,8 minABŞ dolları dəyərində 17 ton (bir il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul satıb.
2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 9,1 minton armudun 95 %-i Rusiyanın payına düşüb.