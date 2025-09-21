Azərbaycan paraüzgüçüsü dünya çempionu oldu

Azərbaycan paraüzgüçüsü dünya çempionu oldu
17:50 21 Sentyabr 2025
Azərbaycanın üç qat paralimpiya çempionu Raman Salei (S12 kateqoriyası) Sinqapurun eyniadlı paytaxtında keçirilən paraüzgüçülük üzrə dünya çempionatının qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidməti açıqlayıb.

İdmançı yarışın ilk günündə 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmə üsulunda 1:01.58 nəticə ilə qızıl medal qazanıb.

Qeyd edək ki, dördüncü dəfə dünya çempionu olan R.Salei sentyabrın 27-nə qədər davam edəcək yarışda 100 metr məsafəyə sərbəst, "butterfly" (kəpənək) və 50 metr məsafəyə sərbəst üzmə üsullarında da mübarizə aparacaq.

