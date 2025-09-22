Tramp Venesuelanı hədələdi, Maduro səfərbərliyə çağırdı

Venesuela ilə ABŞ arasındakı gərginlik davam edir.
Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump Venesuelaya müraciət edib.
"Ölkədən dərhal məhkumlarınızı geri alın, yoxsa ödəyəcəyiniz qiymət hesablanmaz olar".
Trumpın bu bəyanatından sonra küçələrdə hərbi hazırlıqlar başlayəb. Bir tərəfdən Trumpın sərt hədələri, digər tərəfdən Maduronun “milyonlarla fermer silaha sarılmağa hazırdır” mesajı var. İki paytaxt arasında gərginlik hər keçən saat daha da artmaqdadır.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Venesuela hakimiyyətini “məhkum və ruhi xəstəliyi olan miqrantları ABŞ-yə göndərmək”də ittiham edib.