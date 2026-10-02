Bakı Ekspo Mərkəzində Qafqaz regionunun aparıcı hərbi-texnoloji platformalarından biri olan “ADEX 2026” – 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi keçirilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Azərsun Holdinq” sərgidə iştirak edərək, Azərbaycan Ordusu üçün yerli istehsal etdiyi “Əsgər payı” adlı qida məhsullarını təqdim edir.
Azərbaycanın qida sənayesində aparıcı şirkətlərindən biri olan “Azərsun Holdinq” tərəfindən istehsal olunan “Əsgər payı” məhsulları hərbi qulluqçuların qida təminatının yerli istehsal hesabına dəstəklənməsinə yönəlib. Məhsulların hazırlanması zamanı onların qida dəyəri, istifadəsinin rahatlığı, daşınması və saxlanması kimi amillər nəzərə alınıb.
Sərgi çərçivəsində “Azərsun Holdinq”in stendini ziyarət edən iştirakçılar “Əsgər payı” məhsulları ilə yaxından tanış olmaq, onların çeşidi və istehsal prosesi barədə məlumat əldə etmək imkanı qazanırlar.
ADEX 2026 sərgisi müdafiə sənayesi sahəsində innovativ həllərin, müasir texnologiyaların və yerli istehsal imkanlarının nümayiş etdirilməsi baxımından mühüm platforma olmaqla yanaşı, müxtəlif qurumlar və şirkətlər arasında əməkdaşlığın inkişafına da imkan yaradır.
“Azərsun Holdinq”in sərgidə iştirakı şirkətin yerli istehsal imkanlarının və Azərbaycan Ordusunun təminatına yönəlmiş məhsullarının təqdim edilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır.