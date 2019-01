Gimnastlarımız çıxışa hazırlaşır - yenilənir

Milli Gimnastika Arenasında bədii gimnastika üzrə fərdi təsnifat yarışları başlayıb. Fərdi yarışlarda həlqə, top, gürz və lent ilə hərəkətlər təqdim olunur.

Axşam.az-ın məlumatına görə, xalçaya ilk olaraq Viktoriya Veynberq Filanovski (İsrail) topla çıxdı. Sonra Kseniya Moustafayeva (Fransa) gürzlə, Mariya Mateva (Bolqarıstan) lentlə, Marqarita Mamun (Rusiya) halqa ilə fərdi çıxışlar etdilər.

Azərbaycan təmsilçiləri Ayşən Bayramva və Marina Durunda B qrupunda çıxış edəcəklər. Bu qrupda gimnastların çıxış ardıcıllığı belədir: Ayşən Bayramova (Azərbaycan), Katsiaryna Halkina (Belarus), Neviana Vladinova (Bolqarıstan), Yana Kudryavtseva (Rusiya Federasiyası), Melitina Staniouta (Belarus), Marina Durunda (Azərbaycan), Nikol Ruprext (Avstriya) Karolina Rodriges (İspaniya), Salome Pazhava (Gürcüstan), Ana Luiza Filiorianu (Rumıniya).

