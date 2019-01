Bir çox ölkələrdə kişi əsgərlərlə yanaşı qadın əsgərlər hərbi xidmət keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın ən çox tanınan və sosial şəbəkədə müzakirə olunan qadın əsgərləri isə İsrailə məxsusdur. İsrailin qadın əsgərləri kişilər kimi həm güclü hərbi təlim keçir, həm də əyləncələrindən qalmır. Hətta sosial şəbəkənin aktiv istifadəçilərindən olan Ariel İnstagramda tez-tez həyat tərzindən fotolar paylaşır.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

Rəvan Nasiroğlu / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.