Bakıda polis və mülki şəxs arasında dava - "Çəkənə yaxşı söz deyirlər" - VİDEO

Şəhərin ən "dəlixana" yerində - 20 yanvar metrosu yaxınlığında polis və mülkİ şəxs dava edirdi. Vətəndaş polisə öz etirazını çox sərt şəkildə bildirir və söyüş söyürdü.

Hadisə ilə bağlı heç bir tərəf açıqlama vermək istəmədi.

Metbuat.az saytı olaraq, hadisəni lentə almağa çalışarkən, polisin "çəkənə yaxşı söz deyilir" ifadəsini isə anlaya bilmədik. Biz hər zaman polisimizdən vətəndaşlara qarşı sözün həqiqi mənasında yaxşı söz və yaxşı rəftar gözləyirik.

Metbuat.az sözügedən görüntüləri təqdim edir.

Bahadur Seyidov/Metbuat.az

