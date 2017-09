Gecə qulağınıza sarımsaq qoyun - Səhər möcüzə olacaq

Sarımsağın qoxusu xoşa gəlməsə də, dadını sevənlər qoxusundan qorxmurlar.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sarımsağın iştahlandırma, qurd təmizləmə, təzyiq salmaq keyfiyyətləri var. Sən demə, sarımsağın bilmədiyimiz xeyirləri də varmış. Soyuqdəymə hallarında bir diş sarımsağı qulağa qoymaq beyin iltihabından xilas edir, qulaq ağrısını, qızdırmanı, soyuqdəyməni yox edir. Həmçinin, alternativ olaraq sarımsaq suyu pambığa batırılıb, qulaq dəliyinə qoyulur.

Hər iki halda qulaq pərdəsinə diqqət etmək lazımdır ki, zədələnməsin.

