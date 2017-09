Atlantik okeanda, Cənubi Amerika sahilləri yaxınlığında və Karib dənizində “Mariya” tropik fırtınası formalaşıb.

APA-nın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Qasırğa Xəbərdarlıq Mərkəzi məlumat yayıb.

Hazırda fırtına saatda 32 km sürətlə qərb istiqamətdə hərəkət edir. Bununla bərabər, meteoroloqlar fırtınanın güclənəcəyi və gələn həftə qasırğaya çevrilə biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Gələn həftənin ortalarında “Mariya” Virciniya adaları və Puerto-Rikoya çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.