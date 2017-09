Poroşenko: "ABŞ silahları Donbassın azad olunmasında Кiyevə kömək edəcək"

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Ukrayna prezidenti Pyotr Poroşenko deyib ki, Amerika silahları Donbassın azad olunmasında Кiyevə kömək edəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfax-Ukrayna" məlumat yayıb.

"İlk növbədə Amerika silahları bizə Donbassın azad olunması və Ukrayna ərazilərinin geri qaytarılmasında kömək edə biləcək", - deyə "İnterfax-Ukrayna" Poroşenkonun sözlərini sitat gətirib.

Dövlət başçısı həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqtonla əməkdaşlıq sayəsində bir çox ukraynalı hərbçinin həyatını xilas edilib.



