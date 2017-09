Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında tələbələr etirazını bildiriblər

Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısına toplaşan bir qrup tələbə etirazını bildirib.

"Report"un verdiyi xəbərə görə, 70 nəfərə qədər tələbə lazımi sənədlərin səfirliyin Konsulluq xidmətinə təqdim edilməsinə baxmayaraq, İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinin bu ölkədə təhsil almaq üçün onlara vizalar təqdim etmədiyindən şikayətçi olduqlarını bildiriblər.

Tələbələrin özlərinə görə, səfirlik müraciət edənlərə viza verməkdən imtina edib.

Binanın qarşısına toplaşanların tələbini bildirmək üçün 8 nəfər Xarici İşlər Nazirliyində qəbul edilib.

Xatırladaq ki, bundan öncə İtaliya səfirliyi viza tələblərinə tam cavab verən viza sorğularını araşdırdığını qeyd etmişdi.

"Cavab gözləyən tələbələrlə yaxın günlərdə və ya həftələrdə əlaqə saxlanılacaq", - səfirlikdən bildiriblər.



