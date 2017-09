Xalq artisti Səməd Səmədov heyvanlara olan sevgisindən danışıb. Lent.az-ın məlumatına görə, müğənni “Günə davam” verilişində bildirib ki, bir neçə dostuna it hədiyyə edib: “Azı 20 dənə it balası bağışlamışam dostlarıma. İndi onlar mənə zəng edib təşəkkürlərini bildirirlər. Nadir Qafarzadənin iti balacadır. Məndəki daha böyükdür".

