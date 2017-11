45 yaşlı kraliça mərasimə həddən artıq qısa paltarda gəldi - FOTO

Kraliça Letisiya jurnalistlərə "Francisco Cerecedo" mükafatının verilməsi üçün təşkil olunan təntənəli mərasimə həddən artıq mini donda gəlib.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, kraliçanın bu tərzi birmənalı qarşılanmayıb. Bir çox dəb tənqidçiləri onun seçiminin yanlış olduğunu bildirib. Onların sözlərinə görə, ağ krujevalı don 45 yaşlı kraliça çox yaraşıb, digər tərəfdən isə kral ailəsinin nümayəndəsi üçün bu, çox cəsarətli geyimdir!

Adətən ispan kraliçası belə eksperimentləri özünə rəva bilmir, daha çox ciddi fasonlara üstünlük verir. Lakin bu dəfə o, 1920-ci illərin üslubunda cəsarətli flepper don seçmək qərarına gəlib. Qara çiyinbağılar Letisiyanın qüsursuz əndamı vurğulayıb, onun qaralmış biçimli ayaqları isə xüsusi diqqət çəkib.

Aytən

