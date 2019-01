18 mart tarixində BAŞ VERƏCƏK - Diqqətli olun

Martın 18-də Yerdə maqnit qasırğası baş verəcək.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, astronomlar gərgin geomaqnit vəziyyətin 14, 16 və 17 mart tarixlərində qeydə alınacağını proqnozlaşdırırlar.

Proqnoza əsasən, martın ortalarınadək maqnitosferdə sakitlik qeydə alınacaq.

Qeyd olunur ki, bu maqnit qasırğası ilin əvvəlindən baş vermiş üçüncü belə qasırğa olacaq.

Xatırladaq ki, bu il yanvarın 15-də və fevralın 19-da maqnit qasırğaları qeydə alınıb.

