Milyonlar qazanan 57 yaşlı trans - Görün, pulunu nəyə xərclədi?/ FOTOLAR

İngiltərədə lotereyadan 4 milyondan çox pul qazanan trans pulunu estetik əməliyyatlara və kosmetikaya xərcləmək qərarı alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərədə yaşayan 57 yaşlı Melissa Ede 2017-ci ilin dekabrında "National Lottary" adlı şans oyunundan 4 milyon funt-sterlinq qazanıb.

Ede bu pulu gözəllik materialları və estetik əməliyyatlarına xərcləmək qərarı verib.

Bu tarixdən etibarən Ede tamamilə başqa bir hala gəldi. Hull şəhərində taksi sürücüsü kimi işləyən trans fərd minlərlə dollarını özünü daha çox bəyəndiyi bir hala gəltirmək üçün xərcləyib.

Ede keçirdiyi estetik əməliyyatların ardından özünə aid bir televiziya şousu hazırlamaq və bu şəkildə sərvətini artırmaq istədiyini söyləyib.

