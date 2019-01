Sevgilisinin FOTOsunu paylaşdı, xəyanət etdiyini öyrəndi: o gecə üç dəfə... - FOTOLAR

"Mançester Yunayted"in 25 yaşlı ulduzu Jesse Linqardın sevgilisi Jena Frumes sosial şəbəkə hesabından paylaşdığı fotonun altına yazılan şərhlə həyatının şokunu yaşayıb.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Linqardın sevgilisi keçən həftə həyatının bəlkə də ən pis günlərindən birini yaşayıb.

"Souhempton" ilə baş tutan matç zamanı başına gələcəklərdən xəbərsiz halda sevgilisinin fotosunu bəyənən Jena Frumes bu olaydan saatlar sonra aldadıldığını öyrənib.

SOSİAL ŞƏBƏKƏDƏ TANIŞ OLDUĞU QADINLA ALDATDI

İngilis futbolunun gələcəkdə ən önəmli isimlərindən biri olacağı güman edilən "Mançester Yunayted"in 25 yaşlı yarımmüdafiəçisi Jesse Linqard özəl həyatında olduqca qarışıq bir dönəm yaşayır. Uzun müddətdir sevgili olduğu Jena Frumesi sosia şəbəkədə tanış olduğu Leonie Borek ilə aldatdığı üzə çıxan Linqardı sevgilisi tərk edib. Ancaq Jena Frumesin yaşadıqları bir qadının yaşaya biləcəyi ən ağır xəyanətlərdən biri olub.

PAYLAŞIMI İLƏ ACI HƏQİQƏTİ ÖYRƏNDİ

Sevgilisinin onu aldatdığından bixəbər olan Jena Frumes 30 dekabr 2017-ci il tarixində keçirilən "Mançester Yunayted"-"Souhempton" matçında Linqardın televiziyadakı görüntüsünün fotosunu çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıb. Bu hadisədən bir saat sonra isə aldadıldığını öyrənib. Borek Linqardın fotosunun altına "Sevgi arısı" yazınca ulduz futbolçu həqiqəti açıqlamaq məcburiyyətində qalıb.

GECƏ 3 DƏFƏ BİRLİKDƏ OLUBLAR

"Qırmızı şeytanlar"ın fanatı olduğu öyrənilən Leonie Borek ilə sosial şəbəkədə tanış olan Linqardın 32 yaşlı qadın ilə dəfələrlə birlikdə olduğu iddia edilir. Borek Linqard ilə 10 dekabrda görüşdüyünü və o gecə üç dəfə birlikdə olduqlarını açıqlayıb. Məşhur futbolçu, bu görüşdən beş gün sonra sevgilisi Frumes ilə doğum gününü qeyd edib.

UZUN MÜDDƏTDİR CİNSİ ƏLAQƏDƏ OLMURMUŞ

Linqardın gizli görüşdüyü Borek futbolçunun ona uzun müddətdir cinsi əlaqəyə girmədiyini söylədiyini, bu səbəbdən də onun sevgilisi olduğunu ağlına belə gətirə bilmədiyini deyib. Borek Linqardın məşqə geyindiyi bir formanı şəxsi hesabından paylaşıb. Borek paylaşdığı fotonun altına Linqard üçün "Sevgi arısı" şərhini yazdığı mesajdan sonra Flumesi ikinci dəfə məyus edib.

Linqardın onunla əvvələr də birlikdə olmaq istədiyini, ancaq ulduz futbolçunun təklifini iki dəfə rədd etdiyini açıqlayan Borek "Sonra məni məşq bazasına apardı. Mənə məşq formasını hədiyyə etdi. Uzun müddət əl çəkmədi. Mən də sonda təklifini qəbul etdim" ifadələrini işlədib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.