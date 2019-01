Kirayə qaldığı evdə ölü tapılan azərbaycanlı qızın fotosu - Ailənin tək övladı idi / FOTOLAR

Ukraynanın Xarkov şəhərində Türkiyə vətəndaşları olan azərbaycanlı tələbə qızlardan Buket Yıldızın Hataydakı ailəsi böyük kədər içindədir.

Metbuat.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, atası Levent Yıldız qızının qətlə yetirilməsi ilə bağlı bir sıra məlumatlar verib.

Tibb təhsili almaq üçün iki ildir Xarkovda rəfiqəsi Zeynəblə qaldığı evdə ölü tapılan Yıldızın atası Türkiyənin AA telekanalının müxbirinin suallarını cavablandırıb.

Qızıyla hər gün telefonla danışdıqlarını, son iki gündür onlara zəng etməməsindən şübhələndiklərini bildirən ata bunları deyib:

"Qızım bizə hər gün zəng edərdi. Ona zəng çatmayınca oradakı yaxınlarımıza xəbər verdik və evlərinə getdikdə heç kimin qapını açmadığını bildirdilər. Sonra polisə xəbər verildi və qapı qırılaraq içəri giriblər, qızım və rəfiqəsinin cəsədi ilə qarşılaşıblar. Buket mənim tək qızım, eyni evi paylaşdığı rəfiqəsi də izmirli və o da ailənin tək qızı idi. Çox üzüldüm. Hadisənin detalları ilə bağlı hər hansı bir məlumat ala bilmədik, ancaq bir türk vətəndaşı olan oğlanın onları narahat etdiyini eşitdik. Qızımız bu mövzuda bizə heç nə deməyib".

