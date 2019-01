UEFA 2018-ci ilin rəmzi komandasını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, simvolik komandada aşağıdakı futbolçular yer alıb:

Qapıçı: Mark-Andre Ter Şteqen ("Barselona");

Müdafiəçilər: Serxio Ramos, Rafael Varan, Marselo (hamısı "Real"), Vircil van Deyk ("Liverpul");

Yarımmüdafiəçilər: Luka Modriç ("Real"), Nqolo Kante, Eden Hazard (hər ikisi "Çelsi")

Hücumçular: Kilian Mbappe (PSJ), Lionel Messi ("Barselona"), Kriştiano Ronaldo ("Real").

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.