Hollandiyanın Veyk-an-Zee şəhərində şahmat üzrə “Tata Steel Masters-2019” yarışının ikinci turu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun maraqlı görüşü təmsilçilərimiz Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Rəcəbov arasında baş tutub.

Görüş heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.