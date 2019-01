“Qarabağ” klubu Coşqun Diniyevlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin müqaviləsi qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv edilib. Diniyev bundan sonra "Sabah" komandasında çıxış edəcək.



Qeyd edək ki, Coşqun Diniyev tanınmış məşqçi Şahin Diniyevin oğludur.

