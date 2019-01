İngiltərə Premyer Liqasında XXII turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi qarşılaşmasında “Mançester Yunayted” səfərdə “Tottenxem”in qonağı olub. Matç “qırmızı şeytanlar”ın 0:1 hesablı qələbəsilə yekunlaşıb.



Vurulan qolu təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

