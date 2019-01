Xızı rayonunun Yaşma kəndində "Mercedes" markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb.

Metbuat.az-ın FHN-ə istinadən verdiyi məlumata görə, yaxınlıqdakı avtomobillər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

