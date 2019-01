Mənzərələri ilə hər kəsi valeh edən şəhər SEÇİLDİ - FOTOLAR

“Sitios de Espaa” portalının versiyasına görə, Kordova İspaniyanın ən valehedici şəhəri adını alıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Əndəlüsün görməli yerləri arasında Katedral Məscidi, Alcazar, qədim ərəb şəhəri Medina Asaara və yəhudi məhəlləsi var.

“Sitios de Espaa” da qeyd edildiyi kimi, əvvəlki illərdə rəqabətin müvəffəqiyyəti təşkilatçıları sorğunu təkrarlamağa sövq edib.

Müsabiqənin birinci mərhələsi ərzində İspaniyanın ən gözəl şəhəri Qranada olub, Kordova isə ikinci yeri tutub. Sonda qalib feysbuk sosial şəbəkəsində səsvermə yolu ilə seçilib.

