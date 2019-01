"Əsas məsələ hər şəraitdə insan qalmağı bacarmaqdır" - 1 daşla 9 quş

Metbuat.az da “1 daşla 9 quş” layihəsi davam edir. Layihədə 9 fəlsəfi suala 1 cümləlik cavablar veriləcək. Bu dəfə müsahibimiz Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Günay Yelmarqızıdır. - Niyə varsan? - Çünki yaradılmışam, yaşamaq şansı verilən insanlardan olduğum üçün xoşbəxtəm.



- Niyə yox olacaqsan? - Həyatın qanunu belədir – bir gün var olan, bir gün yox olmalıdır…



- Niyə yazırsan? - Yazmaqdan daha çox danışıram doğrusu. Yazmaqsa düşüncələrimin kağız üzərində əksidi, ancaq nadir hallarda yazıram.

- Yaşamaq nədir? - Yaşamaq çox gözəldir – bütün gözəl duyğuları dadmaq imkanı…

- Ölüm nədir? - Reallıqdır – Yer üzərindəki misiyamızın və zamanımızın sonu.



- Ədalət nədir? - Ən mükəmməl ədalət insanın öz vicdanıdır.



- Azadlıq nədir? - Mənə görə, azadlıq məsuliyyətdir, özbaşınalıq deyil.



- Yaradıcılıq nədir? - İnsanın özünüifadə forması.

- İnsan kimdir? - Yaradılmışların ən alisi və gözəli, əsas məsələ hər şəraitdə insan qalmağı bacarmaqdır.



Tural İsmayılov/Metbuat.az

