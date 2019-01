İzmirin Foça ərazisində maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qayıqla dənizdə balıq tutanların toruna qəribə əşya düşüb. Ağırlığı və böyük olması balıqçıları qorxuya salıb. Ehtiyatlı şəkildə əşyanı dənizdən çıxararaq qayığın kənar hissəsinə qoyduqdan sonra onun mina olduğunu görüblər.

Məsələ ilə bağlı dərhal aidiyyatı qurumlara məlumat verilib.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

