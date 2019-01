Nüşabə Ələsgərlidən ETİRAZ - VİDEO

Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli sosial şəbəkədə yayılan bəzi videolara etiraz edib.

Metbuat.az-ın sia.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, bununla bağlı video yayımlayan müğənni insanlara səslənib:

"Ayıbdır, pis-pis videolar paylaşmaqla nə əldə edirsiniz? Uşaqlar, abırlı-həyalı insanlar görür. Harada cinayət, əxlaqsızlıq, heyvanlara zorakılıq var təbliğ edirsiz. Pis şeyləri paylaşmazlar. Bəsdirin əsəblərimizlə oynadınız".

"18 yaşımda iki dəfə məhkəməylə hədələnmişəm" - Sənan Şəfizadəylə MÜSAHİBƏ - Oxumaq üçün tıkla

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.