D vitamini ilə zəngin qidalar

Bir çox insanda rast gəlinən D vitamini əksikliyi xüsusilə qış aylarında problemə səbəb olur.

Metbuat.az bildirir ki, normalda bədən öz-özünə D vitamini istehsal edir. Amma günəş işığı əksikliyi və tarazsız qidalanma D vitamini əksikliyinə səbəb olur.

Depressiya, sümük ağrıları və başın tərləməsi D vitamini əksikliyinin əsas əlamətləridir. Tərkibində D vitamini olan qidalardan istifadə edərək bu halları aradan qaldıra bilərsiniz.

Ala balıq

5 qramlıq bişmiş ala balığın tərkibində 90 faiz D vitamini mövcuddur. Gündəlik D vitamini ehtiyacınızı sadəcə 5 qram ala balıq yeməklə qarşılaya bilərsiniz.

Portağal şirəsi

Portağal şirəsi sadəcə sadəcə D vitamini deyil, A və C vitamini, potasium və lif baxımından da zəngindir.

Yumurta

Yumurtanın sarısında D vitamini mövcuddur. Xüsusilə kənd toyuğu yumurtasında digər yumurtalara nisbətən 3-4 dəfə daha artıqdır. Səbəbi isə bu toyuqların günəş işığı qəbul etməsidir. Dündə 1 ədəd yumurta yemək D vitamini ehtiyacının 20 faizini qarşılayır.

D vitamini sümüklərin inkişafını təmin edir. Dəri xəstəliklərinin qarşısını alır.Bağırsaq və döş xərçənginin yaranmasına mane olur. İmmunitet sitemini gücləndirir.

