PKK üzvləri Türkiyənin İraqın şimalındakı hərbi bazasına hücum ediblər.

Metbuat.az-ın Türkiyə mənbələrinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir.

Məlumatda deyilir: "PKK terror təşkilatının təxribatı nəticəsində bizim İraqın şimalında bazamıza hücum olunub. Hücum zamanı nəqliyyat vasitələrinə zərər dəyib. Lazımi tədbirlər görülüb".

